Посол ЄС сподівається, що "план А" із запуску переговорів з Україною ще реальний, попри Орбана

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зберігає надію, що амбітні плани із запуску переговорів про вступ з Україною все ж вийде реалізувати, попри угорське вето, що заблокувало цей процес.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала в інтерв’ю "РБК-Україна".

Матернову запитали, чи вважає вона можливим відкриття цьогоріч всіх тих переговорних кластерів для України, як планували раніше.

"Скажу так: я сподіваюся. Колеги вказують, що є різні способи, як це можна реалізувати, і план все ще полягає в тому, щоб відкрити спочатку три, а потім ще три кластери – і все це ще в рамках данського головування (тобто у другій половині 2025 року. – Ред.)", – відповіла посол.

"Тож це все ще план А, або план А+, або план А зі зірочкою", – додала вона.

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вірить у можливість здолати вето Угорщини на рух України до ЄС до кінця червня.

Тим часом Брюссель розробляє сценарій проведення "паралельних переговорів" про вступ України до ЄС, якщо переконати угорського прем’єра Віктора Орбана так і не вдасться.

Детально читайте у статті: "План Б" для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини.