Посол ЕС верит, что "план А" по запуску переговоров с Украиной еще реален, несмотря на Орбана

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сохраняет надежду, что амбициозные планы по запуску переговоров о вступлении с Украиной все же получится реализовать, несмотря на венгерское вето, которое заблокировало этот процесс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью "РБК-Украина".

Матернову спросили, считает ли она возможным открытие в этом году всех тех переговорных кластеров для Украины, как планировали ранее.

"Скажу так: я надеюсь. Коллеги указывают, что есть разные способы, как это можно реализовать, и план все еще заключается в том, чтобы открыть сначала три, а потом еще три кластера – и все это еще в рамках датского председательства (то есть во второй половине 2025 года. – Ред.)", – ответила посол.

"Поэтому это все еще план А, или план А+, или план А со звездочкой", – добавила она.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина верит в возможность преодолеть вето Венгрии на движение Украины в ЕС до конца июня.

Тем временем Брюссель разрабатывает сценарий проведения "параллельных переговоров" о вступлении Украины в ЕС, если убедить венгерского премьера Виктора Орбана так и не удастся.

Подробно читайте в статье: "План Б" для вступления Украины в ЕС. Как Брюссель готовится помогать Киеву несмотря на вето Венгрии.