Стефанішина вірить у можливість до кінця місяця подолати вето Угорщини на рух у ЄС

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що в уряді "налаштовані оптимістично" щодо можливості відкриття перших трьох переговорних кластерів про вступ в ЄС до кінця червня – попри вето Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стефанішина сказала на брифінгу у Верховній Раді в п'ятницю, її цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Стефанішина зазначила, що минулого тижня Україна разом з Молдовою виконала всі умови, необхідні для того, щоб відкрити щонайменше три кластери перемовин. Вона висловила віру у те, що всі ці кластери можливо відкрити ще за головування Польщі у Раді ЄС, тобто до кінця червня.

"Європейська комісія через два тижні надасть висновки, на основі яких ми дійсно зможемо говорити про конкретні дати (відкриття кластерів. – Ред.). Ми налаштовані оптимістично", – сказала вона.

Водночас Стефанішина розповіла, що Угорщина ще не зняла своє вето стосовно рішення про відкриття кластерів. Та, за її словами, урядова команда продовжує технічні консультації щодо питань про національні меншини, які піднімає угорська сторона.

"Ми сподіваємося, що діалог буде віднайдено. Так як діалог з Угорщиною веде не лише Україна і Єврокомісія, а й уряди Франції, Німеччини, Італії і колеги з Данії, які переймуть головування", – підкреслила віцепрем'єрка.

Нагадаємо, міністр з питань ЄС Угорщини Януш Бока 27 травня заявив, що Угорщина продовжить блокувати вступ України до ЄС через шпигунські скандали.

Тим часом Брюссель розробляє сценарій проведення "паралельних переговорів" про вступ України до ЄС, якщо Угорщина не зніме своє вето.

Детально читайте у статті: "План Б" для вступу України в ЄС. Як Брюссель готується допомагати Києву попри вето Угорщини.