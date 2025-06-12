Розвідка Британії: втрати Росії у війні сягнули 1 млн військових

Від початку російсько-української війни у лютому 2022 року Росія втратила близько 1 млн військових загиблими та пораненими.

Про це йдеться у аналізі розвідки Великої Британії від 12 червня, пише "Європейська правда".

В аналізі зазначається, що з 1 млн, ймовірно, близько 250 тисяч російських військових загинули або зникли безвісти, що є найбільшими втратами Росії з часів Другої світової війни.

Зокрема лише за 2025 рік Росія могла втратити понад 200 тисячі осіб, а Генеральний штаб України повідомляє про щоденні втрати росіян у середньому понад 1 250 осіб.

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Британська розвідка підкреслює, що поранені, особливо ті, хто був поранений неодноразово, створюють значне навантаження на російську військово-медичну систему на всіх рівнях, що призводить до дефіциту персоналу та логістичних труднощів.

Попри масштабні втрати, російське військове керівництво, ймовірно, продовжує дотримуватись стратегії масованих наступів, намагаючись використати чисельну перевагу для досягнення тактичних успіхів і виснаження української оборони.

Вище керівництво РФ, за даними розвідки, майже напевно готове й надалі терпіти високі втрати, доки це не викликає критичного обурення серед населення чи політичної еліти, і поки існує можливість заміни втрат новобранцями.

Раніше британська розвідка припустила, що Росія у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України.

Раніше розвідка Великої Британії також розповідала, як Росія вербує іноземців до лав своїх збройних сил для участі у розв’язаній нею війні проти України.