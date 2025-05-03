Розвідка Британії: РФ у 2025 році може зазнати рекордних втрат у війні проти України

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії відзначила тенденцію подальшого зростання числа втрат російських сил у війні проти України у 2025 році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді від 3 травня.

Британська розвідка оцінила загальні втрати Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році у приблизно 950 тисяч загиблих і поранених.

При цьому за перші чотири місяці 2025 року Росія за оцінками, які наводяться в огляді розвідки Британії, втратила приблизно 160 тисяч осіб.

"Якщо такі втрати збережуться до кінця 2025 року, це буде найдорожчим роком війни для Росії з погляду людських втрат, що продовжує тенденцію до щорічного зростання втрат", – ідеться в огляді.

Там також вказують, що втрати російських сил у квітні 2025 року залишаються в середньому меншими за "дуже високі щоденні показники" кінця 2024-го, але "все ще є високими в загальному контексті конфлікту".

"Поки що у 2025 році Росія не змогла перетворити постійні великі втрати на значні успіхи в Україні", – підсумовує розвідувальне співтовариство Міноборони Британії.

Раніше розвідка Великої Британії також розповідала, як Росія вербує іноземців до лав своїх збройних сил для участі у розв’язаній нею війні проти України.

У розвідувальному центрі Сил оборони Естонії вважають, що Росія продовжує війну на виснаження і виснажує військові ресурси України, й ознак підготовки до потенційного перемир’я немає.