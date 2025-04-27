Розвідка Британії розповіла, як РФ вербує іноземців на війну проти України

Розвідка Великої Британії присвятила свій останній огляд тому, як Росія вербує іноземців до лав своїх збройних сил для участі у розв’язаній нею війні проти України.

Відповідний огляд опублікований в Х британського Міністерства оборони, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, період з квітня 2023 року по кінець травня 2024 року для участі у війні РФ набрала в Москві понад 1500 іноземних громадян, згідно з нещодавнім дослідженням незалежного російського ЗМІ "Важные истории".

Повідомляють, що найбільша кількість добровольців прибула з країн Південної та Східної Азії (771 особа), за ними слідують колишні радянські республіки (523 особи) та Африка (72 особи).

У розвідці припускають, що вербування іноземних громадян до російської армії має здебільшого несистемний характер.

В огляді наголошують, що більшість привертають фінансові стимули та потенційна можливість отримання російського громадянства.

"Найімовірніше, багатьох іноземних громадян набирають саме через Москву завдяки вищим бонусам за підписання контрактів і відносній міжнародній доступності міста", – йдеться в огляді.

У розвідці додали, що іноземці майже напевно становлять дуже невелику частку від загальної кількості новобранців Збройних сил Росії, при цьому основний акцент робиться на набір всередині країни.

"Проте, певний набір іноземних громадян, майже напевно, триватиме в середньостроковій перспективі, оскільки Росія зберігає поточну стратегію вербування, спрямовану на заповнення важких втрат на полі бою без вдавання до другої хвилі мобілізації", – резюмували в огляді.

Нагадаємо, попередній огляд британська розвідка присвятила останньому масованому ракетному удару РФ по України.

Тим часом в розвідувальному центрі Сил оборони Естонії вважають, що Росія продовжує війну на виснаження і виснажує військові ресурси України, ознак підготовки до потенційного перемир’я немає.