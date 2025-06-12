Разведка Британии: потери России в войне достигли 1 млн военных

С начала российско-украинской войны в феврале 2022 года Россия потеряла около 1 млн военных убитыми и ранеными.

Об этом говорится в анализе разведки Великобритании от 12 июня, пишет "Европейская правда".

В анализе отмечается, что из 1 млн, вероятно, около 250 тысяч российских военных погибли или пропали без вести, что является самыми большими потерями России со времен Второй мировой войны.

В частности, только за 2025 год Россия могла потерять более 200 тысяч человек, а Генеральный штаб Украины сообщает о ежедневных потерях россиян в среднем более 1 250 человек.

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Британская разведка подчеркивает, что раненые, особенно те, кто был ранен неоднократно, создают значительную нагрузку на российскую военно-медицинскую систему на всех уровнях, что приводит к дефициту персонала и логистическим трудностям.

Несмотря на масштабные потери, российское военное руководство, вероятно, продолжает придерживаться стратегии массированных наступлений, пытаясь использовать численное преимущество для достижения тактических успехов и истощения украинской обороны.

Высшее руководство РФ, по данным разведки, почти наверняка готово и в дальнейшем терпеть высокие потери, пока это не вызовет критического возмущения среди населения или политической элиты, и пока существует возможность замены потерь новобранцами.

Ранее британская разведка предположила, что Россия в 2025 году может понести рекордные потери в войне против Украины.

Ранее разведка Великобритании также рассказывала, как Россия вербует иностранцев в ряды своих вооруженных сил для участия в развязанной ею войне против Украины.