Келлог каже, що переконував Трампа зважати на складнощі, які має Зеленський

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог відзначив зусилля, які докладає президент України Володимир Зеленський для досягнення миру, а також додав, що намагався донести це до глави Білого дому Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ході виступу на форумі Німецького фонду Маршалла у Брюсселі.

Келлог розповів, як казав Трампу, що "у нас не було американського президента з часів Авраама Лінкольна, який робив би те, що зробив президент Зеленський".

"Президент Зеленський веде війну за виживання нації на своїй землі, і це те, що зробив Авраам Лінкольн. Він боровся на своїй землі за виживання нації і національний суверенітет. І коли ви бачите це, ви повинні зрозуміти проблеми, з якими вони зіткнулися прямо зараз на полі бою", – зазначив спецпредставник Трампа.

За його словами, у США іноді не бачать цього, бо "не ставлять себе на місце" українців "і не розуміють, як вибратися з цієї ситуації".

Нещодавно Келлог заявляв, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це.

Він також радив Україні не відмовлятися від переговорів з РФ.