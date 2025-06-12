Келлог говорит, что убеждал Трампа учитывать сложности, с которыми сталкивается Зеленский

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог отметил усилия, которые прилагает президент Украины Владимир Зеленский для достижения мира, а также добавил, что пытался донести это до главы Белого дома Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ходе выступления на форуме Немецкого фонда Маршалла в Брюсселе.

Келлог рассказал, как говорил Трампу, что "у нас не было американского президента со времен Авраама Линкольна, который делал бы то, что сделал президент Зеленский".

"Президент Зеленский ведет войну за выживание нации на своей земле, и это то, что сделал Авраам Линкольн. Он боролся на своей земле за выживание нации и национальный суверенитет. И когда вы видите это, вы должны понять проблемы, с которыми они столкнулись прямо сейчас на поле боя", – отметил спецпредставитель Трампа.

По его словам, в США иногда не видят этого, потому что "не ставят себя на место" украинцев "и не понимают, как выбраться из этой ситуации".

Недавно Келлог заявлял, что Соединенные Штаты считают справедливыми опасения России по поводу расширения НАТО и готовы обсуждать это.

Он также советовал Украине не отказываться от переговоров с РФ.