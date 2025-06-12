Міністр оборони Німеччини: не розглядаємо поставки Taurus Україні

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна не розглядає поставки далекобійних крилатих ракет Taurus Україні.

Його слова на пресконференції в Києві з президентом України Володимиром Зеленським передає "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Німецькому міністру поставили питання про можливість передачі Україні Taurus, на що він відповів негативно.

"Ви поставили мені запитання, чи ми це розглядаємо, я відповідаю вам – ні", – сказав Пісторіус.

Водночас він пообіцяв, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 мільярда євро.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що не виключає постачання крилатих ракет. За його словами, це "в межах можливого".