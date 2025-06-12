Министр обороны Германии: мы не рассматриваем поставки Taurus Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна не рассматривает поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.

Его слова на пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским приводит "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Немецкому министру задали вопрос о возможности передачи Украине Taurus, на что он ответил отрицательно.

"Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это, я отвечаю вам – нет", – сказал Писториус.

В то же время он пообещал, что немецкая сторона предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 1,9 миллиарда евро.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что не исключает поставки крылатых ракет. По его словам, это "в пределах возможного".