В уряді розповіли, що планує ЄС для українців по закінченню тимчасового захисту в 2027 році

Після 4 березня 2027 року, коли тимчасовий захист в ЄС для українців завершиться, їм допомагатимуть безперешкодно повернутися назад в Україну або ж змінити статус перебування у Європейському Союзі для тих, хто має там роботу чи навчання.

Про це повідомив журналістам в Люксембурзі 13 червня віцепрем'єр України Олексій Чернишов, передає кореспондентка "Європейської правди".

Тимчасовий захист у Євросоюзі для українців завершиться у березні 2027 року, і після цього українцям допоможуть повернутися на батьківщину або залишитися в ЄС в іншому правовому статусі, повідомив український міністр.

"Ми поінформовані про продовження статусу тимчасового захисту для українських біженців ще на один рік, до березня 2027 року. Дуже важливо надати цим людям ясність для планування їхнього життя і для їхньої безпеки", – заявив Чернишов.

За його словами, станом на зараз у ЄС перебуває близько 5 мільйонів українців під статусом тимчасового захисту, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення. 60% з них перебувають у Німеччині, Польщі або Чехії. Німеччина прийняла найбільше українців – понад 1,2 мільйона.

"Ми будемо готові добровільно повернути частину або більшість українців, як тільки закінчиться війна і настане стабільний мир. Ми готуємо спеціальні центри в столицях країн Європейського Союзу, які називатимуться хабами єдності, і які надаватимуть фахові послуги як для тих українців, які розглядають можливість добровільного повернення додому після досягнення миру", – проінформував Чернишов.

Він зауважив, що хаби єдності будуть допомагати й тим, "хто вирішить інтегруватися в країни Європейського Союзу".

"Вони повинні знати мову. Вони повинні мати роботу. Вони повинні бути професійно розвиненими. Вони повинні бути активом. Над цим ми будемо працювати", – пояснив Олексій Чернишов.

Як вже повідомляла "Європейська правда", Єврокомісія запропонувала проєкт рекомендацій Раді ЄС, які дозволять державам-членам підготуватися до скоординованого завершення тимчасового захисту для українців. Їм запропонують або перехід до нового правового статусу в державі перебування, або допомогу у поверненні додому. Перелік запропонованих рекомендацій можна прочитати тут.

Також про те, що тимчасовий захист українців в ЄС продовжать ще на рік, повідомляв "ЄвроПравді" посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

Станом на 31 березня 2025 року статус тимчасового захисту в Євросоюзі мали трохи більше 4,26 мільйона людей, які не є громадянами ЄС і втекли з України внаслідок повномасштабної російської агресії.