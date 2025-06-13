В правительстве рассказали, что планирует ЕС для украинцев по завершению временной защиты в 2027 году

После 4 марта 2027 года, когда временная защита в ЕС для украинцев завершится, им будут помогать беспрепятственно вернуться в Украину или же изменить статус пребывания в Европейском Союзе для тех, кто имеет там работу или учебу.

Об этом сообщил журналистам в Люксембурге 13 июня вице-премьер Украины Алексей Чернышев, передает корреспондент "Европейской правды".

Временная защита в Евросоюзе для украинцев завершится в марте 2027 года, и после этого украинцам помогут вернуться на родину или остаться в ЕС в другом правовом статусе, сообщил украинский министр.

"Мы проинформированы о продлении статуса временной защиты для украинских беженцев еще на один год, до марта 2027 года. Очень важно предоставить этим людям ясность для планирования их жизни и для их безопасности", – заявил Чернышов.

По его словам, по состоянию на сейчас в ЕС находится около 5 миллионов украинцев под статусом временной защиты, которые выехали из Украины после начала полномасштабного вторжения. 60% из них находятся в Германии, Польше или Чехии. Германия приняла больше всего украинцев – более 1,2 миллиона.

"Мы будем готовы добровольно вернуть часть или большинство украинцев, как только закончится война и наступит стабильный мир. Мы готовим специальные центры в столицах стран Европейского Союза, которые будут называться хабами единства и которые будут предоставлять профессиональные услуги как для тех украинцев, которые рассматривают возможность добровольного возвращения домой после достижения мира", – проинформировал Чернышов.

Он отметил, что хабы единства будут помогать и тем, "кто решит интегрироваться в страны Европейского Союза".

"Они должны знать язык. Они должны иметь работу. Они должны быть профессионально развитыми. Они должны быть активом. Над этим мы будем работать", – пояснил Алексей Чернышов.

Как уже сообщала "Европейская правда", Еврокомиссия предложила проект рекомендаций Совету ЕС, которые позволят государствам-членам подготовиться к скоординированному завершению временной защиты для украинцев. Им предложат или переход к новому правовому статусу в государстве пребывания, или помощь в возвращении домой. Перечень предложенных рекомендаций можно прочитать здесь.

Также о том, что временную защиту украинцев в ЕС продлят еще на год, сообщал "ЕвроПравде" посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

По состоянию на 31 марта 2025 года статус временной защиты в Евросоюзе имели чуть более 4,26 миллиона человек, которые не являются гражданами ЕС и бежали из Украины в результате полномасштабной российской агрессии.