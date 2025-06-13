Орбан: якщо Зеленський від нас чогось хоче – хай прийде і "з належною скромністю" скаже

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан вкотре не оминув теми України у своєму традиційному пʼятничному інтервʼю на провладному радіо, заодно давши пораду президенту Володимиру Зеленському.

Його слова наводить інформагентство МТІ, повідомляє "Європейська правда".

Орбан поскаржився, що "без нас, без Заходу, Україна не протримається і дня, не тільки не зможе воювати з Росією, а й просто протриматися, існувати не зможе" – тому її не можна приймати в ЄС.

"Ми точно знаємо, хто такий український президент, ми знаємо українців, ми знаємо, хто вони, не грайте перед нами в поборників моралі, бо на це у вас немає жодного права", – сказав премʼєр Угорщини.

Далі Орбан згадав останнє інтервʼю українського президента, в якому, на його думку, той погрожував Угорщині, посилаючись на "невідомі нам факти та документи".

Він додав, що якщо президент України знайшов щось, що його ображає, то нехай оприлюднить це, "і не погрожує".

"Президент Зеленський повинен зрозуміти, що Угорщина належить угорцям, тут він не може висувати вимоги, тут він не може говорити зверхньо, якщо він чогось хоче, то повинен прийти сюди чесно, з належною скромністю і сказати, чого він хоче. А ми на це дамо відповідь", – зазначив угорський премʼєр.

Напередодні Віктор Орбан також поскаржився на нібито погрози з боку України і заявив, що українці повинні бути вдячними його країні.

Раніше угорський премʼєр-міністр різко відреагував на інтервʼю Володимира Зеленського угорському ЗМІ, в якому він зокрема звинуватив Будапешт у втручанні у внутрішні справи України.

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