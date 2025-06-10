"Угорці не хочуть гинути за Україну": Орбана вибісило інтервʼю Зеленського

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан різко відреагував на інтервʼю Володимира Зеленського угорському ЗМІ, в якому він зокрема звинуватив Будапешт у втручанні у внутрішні справи України.

Як повідомляє "Європейська правда", свою реакцію Орбан написав на Facebook.

На думку премʼєра Угорщини, Зеленський "накинувся на нас, тому що угорці не хочуть гинути за Україну".

"Ми не хочемо, щоб наші діти поверталися з фронту в трунах, і щоб гроші угорців йшли в Україну!" – додав він.

Нагадаємо, в інтервʼю угорському порталу Válasz Online Зеленський заявив, що угорський прем’єр Віктор Орбан використовує тему війни РФ проти України у своїх інтересах перед парламентськими виборами.

Глава держави також сказав, що угорська влада "десятки разів у різний спосіб" намагалась втручатись у справи України, але більшість таких випадків вирішували непублічно.

В уряді Угорщини на це очікувано заявили, що Зеленський нібито веде відкриту агітацію за угорську опозиційну партію "Тиса" і ігнорує той факт, що членство України в ЄС не є серед національних інтересів Угорщини.

Для кращого розуміння поточного стану українсько-угорських відносин читайте статтю редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка "Український план Орбана. Як угорський лідер хоче використати Україну для перемоги на виборах".