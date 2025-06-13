Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в очередной раз не обошел тему Украины в своем традиционном пятничном интервью на провластном радио, заодно дав совет президенту Владимиру Зеленскому.

Его слова приводит информагентство МТИ, сообщает "Европейская правда".

Орбан пожаловался, что "без нас, без Запада, Украина не продержится и дня, не только не сможет воевать с Россией, но и просто продержаться, существовать не сможет" – поэтому ее нельзя принимать в ЕС.

"Мы точно знаем, кто такой украинский президент, мы знаем украинцев, мы знаем, кто они, не играйте перед нами в поборников морали, потому что на это у вас нет никакого права", – сказал премьер Венгрии.

Далее Орбан вспомнил последнее интервью украинского президента, в котором, по его мнению, тот угрожал Венгрии, ссылаясь на "неизвестные нам факты и документы".

Он добавил, что если президент Украины нашел что-то, что его оскорбляет, то пусть обнародует это, "и не угрожает".

"Президент Зеленский должен понять, что Венгрия принадлежит венграм, здесь он не может выдвигать требования, здесь он не может говорить свысока, если он чего-то хочет, то должен прийти сюда честно, с должной скромностью и сказать, чего он хочет. А мы на это дадим ответ", – отметил венгерский премьер.

Накануне Виктор Орбан также пожаловался на якобы угрозы со стороны Украины и заявил, что украинцы должны быть благодарны его стране.

Ранее венгерский премьер-министр резко отреагировал на интервью Владимира Зеленского венгерскому СМИ, в котором он в частности обвинил Будапешт во вмешательстве во внутренние дела Украины.

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