Орбан заявив, що українці мали б подякувати Угорщині

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан поскаржився на нібито погрози з боку України і заявив, що українці повинні бути вдячними його країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Magyar Nemzet.

Віктор Орбан опублікував на своїй сторінці в соцмережах нове відео, де заявив про відкриті й грубі погрози з боку українців. За його словами, ці заяви мали шантажний характер і заперечували право Угорщини самостійно вирішувати питання щодо вступу України до ЄС.

"Вони (українці) не приймають право народу Угорщини приймати рішення про вступ України до Європейського Союзу, і тим більше не приймуть негативного рішення, тому погрожують, шантажують і нападають на нас", – наголосив угорський прем'єр-міністр.

Він продовжив, сказавши, що українці "повинні бути вдячними Угорщині".

"Ми дозволили їхнім біженцям виїхати через Угорщину. Ми дозволили їм користуватися всіма державними послугами в Угорщині, надали їм допомогу, вилікували їхніх солдатів, навчаємо їхніх дітей", – пояснив Орбан.

Потім він запропонував президенту України замість погроз і шантажу подякувати угорцям і висловити їм свою повагу.

Раніше угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан різко відреагував на інтервʼю Володимира Зеленського угорському ЗМІ, в якому він зокрема звинуватив Будапешт у втручанні у внутрішні справи України.

Нагадаємо, в інтервʼю угорському порталу Válasz Online Зеленський заявив, що угорський прем’єр Віктор Орбан використовує тему війни РФ проти України у своїх інтересах перед парламентськими виборами.

Глава держави також сказав, що угорська влада "десятки разів у різний спосіб" намагалась втручатись у справи України, але більшість таких випадків вирішували непублічно.

В уряді Угорщини на це очікувано заявили, що Зеленський нібито веде відкриту агітацію за угорську опозиційну партію "Тиса" і ігнорує той факт, що членство України в ЄС не є серед національних інтересів Угорщини.