У Словаччині кинута на полюванні рушниця вбила людину

Словацькі правоохоронці розслідують нещасний випадок на полюванні в ніч на пʼятницю, коли кинута мисливцем додолу рушниця вистрілила і смертельно поранила 70-річного чоловіка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVNOVINY.sk.

Інцидент стався незадовго після півночі біля села Цежков у Требішовському районі, що на сході Словаччини.

З рук чоловіка випала рушниця, яку він мав на законному зберіганні, але зброя випадково вистрілила і влучила в живіт і руку іншого чоловіка віком 70 років. Той помер від отриманих травм на місці.

"Поліцейські на місці події провели необхідні процесуальні дії, забезпечили збереження слідів і направили їх на експертизу. Для встановлення точної причини смерті було призначено проведення розтину", – повідомила речниця Крайового управління поліції в Кошице Ленка Іванова.

За інформацією кількох джерел порталу Denník N, зброя випала з рук батька Роберта Пуці – депутата словацького парламенту від партії Hlas президента країни Петера Пеллегріні.

Нагадаємо, у 2023 році суд у Франції покарав відкладеним дворічним терміном позбавлення волі та довічною забороною полювати мисливця, який два роки тому помилково застрелив людину, вважаючи, що стріляв у вепра.