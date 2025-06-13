В Словакии брошенное на охоте ружье убило человека

Словацкие правоохранители расследуют несчастный случай на охоте в ночь на пятницу, когда брошенное охотником на землю ружье выстрелило и смертельно ранило 70-летнего мужчину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVNOVINY.sk.

Инцидент произошел незадолго после полуночи возле села Цежков в Требишовском районе на востоке Словакии.

Из рук мужчины выпало ружье, которое он имел на законном хранении, но оружие случайно выстрелило и попало в живот и руку другого мужчины в возрасте 70 лет. Тот скончался от полученных травм на месте.

"Полицейские на месте происшествия провели необходимые процессуальные действия, обеспечили сохранность следов и направили их на экспертизу. Для установления точной причины смерти было назначено вскрытие", – сообщила пресс-секретарь Краевого управления полиции в Кошице Ленка Иванова.

По информации нескольких источников портала Denník N, оружие выпало из рук отца Роберта Пуци – депутата словацкого парламента от партии Hlas президента страны Петера Пеллегрини.

Напомним, в 2023 году суд во Франции наказал отсроченным двухлетним сроком лишения свободы и пожизненным запретом охотиться охотника, который два года назад по ошибке застрелил человека, считая, что стреляет в вепря.