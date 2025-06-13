В Україні почав роботу новий посол Австрії

Новий посол Австрії в Україні Роберт Мюллер у пʼятницю вручив вірчі грамоти президенту Володимиру Зеленському, що знаменує офіційний початок його роботи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Офіс президента України.

Зазначається, що Зеленський у пʼятницю прийняв вірчі грамоти від новопризначеного посла Австрії.

Фото: Офіс президента

Під час зустрічі з Мюллером глава держави подякував Австрії за гуманітарну та фінансову допомогу, надану з початку повномасштабного вторгнення Росії, а також за лікування та відпочинок дітей.

Сторони також обговорили потенційну участь австрійського бізнесу у повоєнній відбудові України і розвиток двосторонньої співпраці.

Роберт Мюллер прибув до України на початку травня.

Він замінив на посаді Арада Бенкьо, який очолював дипломатичне представництво Австрії в Києві з січня 2023 року.