В Україні почав роботу новий посол Австрії
Новини — П'ятниця, 13 червня 2025, 19:57 —
Новий посол Австрії в Україні Роберт Мюллер у пʼятницю вручив вірчі грамоти президенту Володимиру Зеленському, що знаменує офіційний початок його роботи.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Офіс президента України.
Зазначається, що Зеленський у пʼятницю прийняв вірчі грамоти від новопризначеного посла Австрії.
Під час зустрічі з Мюллером глава держави подякував Австрії за гуманітарну та фінансову допомогу, надану з початку повномасштабного вторгнення Росії, а також за лікування та відпочинок дітей.
Сторони також обговорили потенційну участь австрійського бізнесу у повоєнній відбудові України і розвиток двосторонньої співпраці.
Роберт Мюллер прибув до України на початку травня.
Він замінив на посаді Арада Бенкьо, який очолював дипломатичне представництво Австрії в Києві з січня 2023 року.