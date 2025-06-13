В Украине начал работу новый посол Австрии

Новый посол Австрии в Украине Роберт Мюллер в пятницу вручил ведомости президенту Владимиру Зеленскому, что знаменует официальное начало его работы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Офис президента Украины.

Отмечается, что Зеленский в пятницу принял ведомые грамоты от новоназначенного посла Австрии.

Фото: Офис президента

Во время встречи с Мюллером глава государства поблагодарил Австрию за гуманитарную и финансовую помощь, оказанную с начала полномасштабного вторжения России, а также за лечение и отдых детей.

Стороны также обсудили потенциальное участие австрийского бизнеса в послевоенном восстановлении Украины и развитие двустороннего сотрудничества.

Роберт Мюллер прибыл в Украину в начале мая.

Он заменил на этом посту Арада Бенкьо, который возглавлял дипломатическое представительство Австрии в Киеве с января 2023 года.