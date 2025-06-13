У Відні посилять заходи безпеки в день приїзду Зеленського

Поліція Відня попередила про посилення заходів безпеки в понеділок, 16 червня, коли очікується візит президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на АРА.

У зв'язку з запланованим візитом Зеленського у п'ятницю поліція Відня оголосила про заборону на відвідування площі навколо адміністрації президента та будівлі уряду.

Через це зокрема будуть протягом понеділка закриті Національна бібліотека та Будинок історії Австрії, розташовані на Хельденплац, куди буде обмежений доступ.

Додатково на вулицях австрійської столиці посилять поліцейські патрулі.

У день візиту Зеленського в Австрію очікуються дві акції: мітинг української діаспори та демонстрація проти візиту Зеленського, зазначає АРА.

Візит президента України в Австрію стане першим з початку повномасштабного вторгнення Росії.

У березні 2023-го він виступав в австрійському парламенті через відеозвʼязок.

Нагадаємо, в березні Володимир Зеленський в Брюсселі зустрівся з новим канцлером Австрії Крістіаном Штокером.