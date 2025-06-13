В Вене усилят меры безопасности в день приезда Зеленского

Полиция Вены предупредила об усилении мер безопасности в понедельник, 16 июня, когда ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на АРА.

В связи с запланированным визитом Зеленского в пятницу полиция Вены объявила о запрете на посещение площади вокруг администрации президента и здания правительства.

Из-за этого в частности будут в течение понедельника закрыты Национальная библиотека и Дом истории Австрии, расположенные на Хельденплац, куда будет ограничен доступ.

Дополнительно на улицах австрийской столицы усилят полицейские патрули.

В день визита Зеленского в Австрию ожидаются две акции: митинг украинской диаспоры и демонстрация против визита Зеленского, отмечает АРА.

Визит президента Украины в Австрию станет первым с начала полномасштабного вторжения России.

В марте 2023 года он выступил в австрийском парламенте по видеосвязи.

Напомним, в марте Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с новым канцлером Австрии Кристианом Штоккером.