В Вене усилят меры безопасности в день приезда Зеленского
Полиция Вены предупредила об усилении мер безопасности в понедельник, 16 июня, когда ожидается визит президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на АРА.
В связи с запланированным визитом Зеленского в пятницу полиция Вены объявила о запрете на посещение площади вокруг администрации президента и здания правительства.
Из-за этого в частности будут в течение понедельника закрыты Национальная библиотека и Дом истории Австрии, расположенные на Хельденплац, куда будет ограничен доступ.
Дополнительно на улицах австрийской столицы усилят полицейские патрули.
В день визита Зеленского в Австрию ожидаются две акции: митинг украинской диаспоры и демонстрация против визита Зеленского, отмечает АРА.
Визит президента Украины в Австрию станет первым с начала полномасштабного вторжения России.
В марте 2023 года он выступил в австрийском парламенте по видеосвязи.
Напомним, в марте Владимир Зеленский в Брюсселе встретился с новым канцлером Австрии Кристианом Штоккером.