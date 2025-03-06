Зеленський провів зустріч з новим канцлером Австрії

Президент України Володимир Зеленський в Брюсселі зустрівся з новим канцлером Австрії Крістіаном Штокером і привітав його з нещодавнім вступом на посаду.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента, пише "Європейська правда".

Зеленський подякував за підтримку України та гуманітарну й фінансову допомогу з боку Австрії.

Володимир Зеленський та Крістіан Штокер фото: ОПУ

Він зазначив, що Україна розраховує на спільні зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру та надійних гарантій безпеки для України та всієї Європи.

Під час зустрічі також обговорили продовження допомоги в гуманітарному розмінуванні, відновленні енергетичної інфраструктури, будівництві укриттів у школах та садочках і підтримку ініціативи "Продовольство з України".

Зеленський запросив канцлера Австрії відвідати Україну з візитом.

Нагадаємо, 3 березня новий уряд Австрії на чолі з канцлером Крістіаном Штокером склав присягу після п’ятимісячної політичної кризи.

5 березня нова міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер та глава МЗС України Андрій Сибіга провели першу телефонну розмову, у якій австрійська дипломатка пообіцяла подальшу підтримку.

Детальніше про новий уряд Австрії читайте у статті Шанс на проукраїнську Австрію: як ультраправих переможців лишили поза урядом і що буде далі.