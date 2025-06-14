Фон дер Ляєн говорила з президентом Ізраїлю про загострення на Близькому Сході

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з президентом Ізраїлю Іцхаком Герцогом щодо ескалації на Близькому Сході.

Про це вона написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила фон дер Ляєн, в ході розмови вона наголосила на праві Ізраїлю на самооборону та захист свого народу

Водночас, за її словами, "збереження стабільності в регіоні є надзвичайно важливим".

"Я закликаю всі сторони діяти з максимальною стриманістю та докласти зусиль для деескалації ситуації. Дипломатичні зусилля мають вирішальне значення для запобігання подальшій ескалації", – підкреслила президентка Єврокомісії.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Через 18 годин після цієї атаки Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети.

Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.

Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".