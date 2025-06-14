Фон дер Ляйен говорила с президентом Израиля об обострении на Ближнем Востоке
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом по поводу эскалации на Ближнем Востоке.
Об этом она написала у себя в Х, сообщает "Европейская правда".
Как отметила фон дер Ляйен, в ходе разговора она подчеркнула право Израиля на самооборону и защиту своего народа.
В то же время, по ее словам, "сохранение стабильности в регионе является чрезвычайно важным".
"Я призываю все стороны действовать с максимальной сдержанностью и приложить усилия для деэскалации ситуации. Дипломатические усилия имеют решающее значение для предотвращения дальнейшей эскалации", – подчеркнула президент Еврокомиссии.
Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.
Через 18 часов после этой атаки Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты.
Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.
После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".