Удари по Ірану: Британія, ФРН та Франція закликали до "дипломатичного врегулювання"

Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції під час спільної телефонної розмови у пʼятницю обговорили останні ізраїльські удари по Ірану та закликали до дипломатичного врегулювання конфлікту.

Про це повідомили пресслужби лідерів трьох країн, пише "Європейська правда".

Розмова Кіра Стармера, Фрідріха Мерца та Емманюеля Макрона, як зазначається, стосувалась "подій, що відбулися на Близькому Сході протягом ночі".

"Лідери обговорили тривалу серйозну стурбованість щодо ядерної програми Ірану та закликали всі сторони утриматися від подальшої ескалації, яка може ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні", – ідеться в повідомленні.

Вони також підтвердили право Ізраїлю на самооборону та "погодилися, що дипломатичне врегулювання, а не воєнні дії, є шляхом уперед", додали у пресслужбі британського премʼєра.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Повідомляють, що внаслідок ударів загинув, зокрема, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятола Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Водночас ізраїльські посадовці непублічно заявляють, що отримали від США зелене світло на атаки.

Після атаки президент Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".