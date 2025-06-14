У Берліні напали з ножем на українця, почувши його мову
На 51-річного українця напали в Берліні, почувши, що він розмовляє українською мовою.
Про це в суботу повідомила поліція німецької столиці, пише "Європейська правда".
За попередніми даними, уранці в 51-річний чоловік вигулював собаку в парку в берлінському районі Шарлоттенбург-Норд.
"Він заявив, що давав собаці команди українською мовою, після чого двоє невідомих запитали його про національність. Коли він відповів, що є українцем, один з невідомих вдарив його ножем у живіт", – сказали в поліції.
Після нападу зловмисники втекли, поліція розпочала розслідування.
Пораненого українця доправили в лікарню, його життю наразі нічого не загрожує, зазначили берлінські правоохоронці.
Нагадаємо, минулого року в німецькому місті Дортмунд на 15-річного українського біженця напали з ножем на вулиці, коли він гуляв увечері з двома друзями.