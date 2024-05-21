У Німеччині на 15-річного біженця з України напали з ножем

У німецькому місті Дортмунд на 15-річного українського біженця напали з ножем на вулиці, коли він гуляв увечері з двома друзями.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

У матеріалі йдеться, що компанія розговорилася з двома дівчатами, що могло не сподобатись групі молодих людей, після чого почалася бійка, а один із чоловіків раптом витягнув ніж.

За інформацією видання, підліток спочатку отримав поріз на шиї, а згодом нападник встромив ніж у верхню частину тіла.

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Підліткам вдалося втекти. Тяжко поранений українець ще пройшов кілометр по місту, перш ніж втратив свідомість.

На місце події прибув лікар швидкої допомоги, який боровся за життя неповнолітнього на вулиці, після чого швидка доставила важко пораненого до клініки.

Поліція веде активні пошуки злочинця, розслідуванням займається відділ з розслідування вбивств. За даними правоохоронців, стан українця зараз стабільний.

"Ми припускаємо спробу ненавмисного вбивства", – сказала прокурор Марібель Андерссон.

Раніше у березні стало відомо, що на заході Німеччини знайшли мертвою громадянку України з тимчасовим захистом, яка проживала у притулку для біженців.

Нагадаємо, у лютому в Німеччині викликала резонанс загибель 17-річного баскетболіста з України Володимира Єрмакова після нападу компанії молодих людей.

Невдовзі у лікарні помер інший постраждалий у результаті цього ж нападу – 18-річний український баскетболіст Артем Козаченко.