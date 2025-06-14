В Берлине напали с ножом на украинца, услышав его речь

На 51-летнего украинца напали в Берлине, услышав, что он говорит на украинском языке.

Об этом в субботу сообщила полиция немецкой столицы, пишет "Европейская правда".

По предварительным данным, утром 51-летний мужчина выгуливал собаку в парке в берлинском районе Шарлоттенбург-Норд.

"Он заявил, что давал собаке команды на украинском языке, после чего двое неизвестных спросили его о национальности. Когда он ответил, что является украинцем, один из неизвестных ударил его ножом в живот", – сказали в полиции.

После нападения злоумышленники скрылись, полиция начала расследование.

Раненного украинца доставили в больницу, его жизни пока ничего не угрожает, отметили берлинские правоохранители.

Напомним, в прошлом году в немецком городе Дортмунд на 15-летнего украинского беженца напали с ножом на улице, когда он гулял вечером с двумя друзьями.