Помічник господаря Кремля Юрій Ушаков заявив, що Владімір Путін і Дональд Трамп у суботу провели чергову телефонну розмову і обговорили ескалацію між Іраном та Ізраїлем та Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У розмові з російськими пропагандистами Ушаков заявив, що протягом 50-хвилинної розмови Путін і Трамп здебільшого говорили про останнє загострення на Близькому Сході.

"Принциповий підхід і зацікавленість Росії в врегулюванні залишаються незмінними. І, як зазначив Владімір Путін, ми і надалі будемо діяти, виходячи з цього", – додав помічник господаря Кремля.

Також Путін розповів президенту США про "виконання домовленостей" останнього раунду переговорів у Стамбулі 2 червня щодо обміну військовополонених.

"З російської сторони висловлено готовність продовжити переговори з українцями, як домовлено, після 22 червня. Дональд Трамп взяв до відома цю інформацію і знову наголосив на зацікавленості у якнайшвидшому завершенні російсько-українського конфлікту", – сказав пропагандистам Ушаков.

Окремо він наголосив, що господар Кремля "привітав Дональда Трампа з днем народження", і обоє лідерів нібито "висловили задоволення особистими стосунками, які дозволяють по-діловому спілкуватися, шукати рішення актуальних питань двостороннього та міжнародного порядку денного".

Востаннє президент США і господар Кремля говорили 4 червня – незабаром після того, як Україна здійснила спецоперацію "Павутина" зі знищення російської стратегічної авіації.

Раніше, нагадаємо, президент Володимир Зеленський охарактеризував переговори між США та Росією як "дуже теплу бесіду", наголосивши, що Путін зрештою обдурить Дональда Трампа.