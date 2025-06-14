Зеленський: між США та Росією "дуже тепла бесіда", але Путін обдурить Трампа

Президент Володимир Зеленський вважає, що на переговорах між США та Росією не має обговорюватись питання України без її участі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю телеканалу Newsmax, поширеному Офісом президента.

Зеленський охарактеризував американсько-російські переговори як "дуже теплу бесіду", підкресливши, що не має права вказувати США, як їм вести діалог із Росією.

"Але я вважаю, що Путін не хоче закінчити війну і, зрештою, він обдурить Трампа. Ви побачите це, всі, весь світ це побачить. Він така людина. І він готовий до якихось кроків, деескалації, тільки якщо буде під сильним тиском. По-іншому ніяк", – наголосив він.

Глава держави додав, що вважає неправильним обговорення України на подібних переговорах без її участі.

"Я вважаю, що говорити про Україну без України неправильно, говорити про Україну і вирішувати якісь питання без нас – я вважаю, що це несправедливо", – зазначив Зеленський.

Днями Зеленський заявив, що Трамп має важелі, щоб завершити війну між Росією та Україною – але для цього він має усвідомити, яку гру веде очільник Кремля Владімір Путін.

Нинішня американська адміністрація, як відомо, веде переговори з Росією, але водночас підштовхує Київ і Москву до прямих перемовин без своєї участі.