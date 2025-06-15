Сійярто нафантазував антиугорський "план фон дер Ляєн-Зеленського"

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив про буцімто існування "плану фон дер Ляєн-Зеленського", який "зруйнує економіку країн Центральної Європи, а також завдасть удару європейській економіці в цілому".

Таке могли почути в неділю слухачі провладного угорського радіо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на MTI.

Ефір із Сійярто був присвячений, серед іншого, обговоренню наступного пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії та заборони закупівель російських енергоносіїв.

Міністр заявив, що керівництво ЄС хоче "змусити" угорський народ заплатити за подальшу підтримку України, і подякував Словаччині, яка публічно підтримала позицію Будапешта.

"План фон дер Ляєн-Зеленського ставить перед енергетикою не тільки Угорщини, але й Словаччини надзвичайно серйозні виклики та загрози", – сказав він.

Подальший ефір складався зі звинувачень Сійярто у "брутальному порушенні" з боку Євросоюзу та обіцянках "жорсткої битви", аби не допустити, щоб угорські споживачі платили за енергоносії більше.

Заява глави МЗС Угорщини перебуває у фарватері офіційної угорської риторики в бік України, яку звинувачують у недостатній вдячності та нібито лицемірстві на тлі скандалу з висланням шпигунів.

"Європейська правда" детально аналізувала ситуації у статті Орбан прагне "війни" з Україною. Яку небезпеку це несе та як варто діяти Києву.