"Біткоїн-скандал": премʼєр Чехії вірить, що уряд переживе вотум недовіри
Чеський премʼєр-міністр Петр Фіала вважає, що його уряд отримає достатню підтримку парламенту під час голосування за вотум довіри, повʼязаний з так званим біткоїн-скандалом.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Фіала сказав у недільному ефірі на CNN Prima News.
Фіала висловив переконання, що його уряд "збереже довіру" парламенту, і цю позицію підтримають усі партнери по коаліції – як очолюваний ним блок Spolu, так і партія STAN.
"Я переконаний, що все закінчиться так, що і Spolu, і STAN зацікавлені в тому, щоб уряд продовжив свою роботу. Ми усвідомлюємо, що нас об'єднує", – додав він.
Голосування за вотум недовіри чеському уряду заплановане у вівторок, 17 червня. Його ініціювала найбільша опозиційна партія ANO, яка лідирує в опитуваннях за кілька місяців до парламентських виборів.
Приводом для вотуму недовіри став так званий "біткоїн-скандал", що розгорівся після продажу Міністерством юстиції Чехії біткоїнів сумнівного походження на майже мільярд чеських крон.
Інцидент коштував посади міністра юстиції Павелу Блажеку – близькому соратнику Фіали.
Хоча математично урядова коаліція Чехії має більшість у 104 голоси за мінімально необхідного 101, деякі депутати STAN непублічно припускали, що можуть вийти з зали під час голосування за вотум довіри.
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