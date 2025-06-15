"Біткоїн-скандал": премʼєр Чехії вірить, що уряд переживе вотум недовіри

Чеський премʼєр-міністр Петр Фіала вважає, що його уряд отримає достатню підтримку парламенту під час голосування за вотум довіри, повʼязаний з так званим біткоїн-скандалом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Фіала сказав у недільному ефірі на CNN Prima News.

Фіала висловив переконання, що його уряд "збереже довіру" парламенту, і цю позицію підтримають усі партнери по коаліції – як очолюваний ним блок Spolu, так і партія STAN.

"Я переконаний, що все закінчиться так, що і Spolu, і STAN зацікавлені в тому, щоб уряд продовжив свою роботу. Ми усвідомлюємо, що нас об'єднує", – додав він.

Голосування за вотум недовіри чеському уряду заплановане у вівторок, 17 червня. Його ініціювала найбільша опозиційна партія ANO, яка лідирує в опитуваннях за кілька місяців до парламентських виборів.

Приводом для вотуму недовіри став так званий "біткоїн-скандал", що розгорівся після продажу Міністерством юстиції Чехії біткоїнів сумнівного походження на майже мільярд чеських крон.

Інцидент коштував посади міністра юстиції Павелу Блажеку – близькому соратнику Фіали.

Хоча математично урядова коаліція Чехії має більшість у 104 голоси за мінімально необхідного 101, деякі депутати STAN непублічно припускали, що можуть вийти з зали під час голосування за вотум довіри.

Читайте також: Благодійність чи хабар? Чи впаде проукраїнський уряд ​Чехії через біткоїн-скандал.