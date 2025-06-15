"Биткойн-скандал": премьер Чехии верит, что правительство переживет вотум недоверия

Чешский премьер-министр Петр Фиала считает, что его правительство получит достаточную поддержку парламента во время голосования за вотум доверия, связанный с так называемым биткойн-скандалом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Фиала сказал в воскресном эфире на CNN Prima News.

Фиала выразил убеждение, что его правительство "сохранит доверие" парламента, и эту позицию поддержат все партнеры по коалиции – как возглавляемый им блок Spolu, так и партия STAN.

"Я убежден, что все закончится так, что и Spolu, и STAN заинтересованы в том, чтобы правительство продолжило свою работу. Мы осознаем, что нас объединяет", – добавил он.

Голосование за вотум недоверия чешскому правительству запланировано на вторник, 17 июня. Его инициировала крупнейшая оппозиционная партия ANO, которая лидирует в опросах за несколько месяцев до парламентских выборов.

Поводом для вотума недоверия стал так называемый "биткоин-скандал", разгоревшийся после продажи Министерством юстиции Чехии биткоинов сомнительного происхождения на почти миллиард чешских крон.

Инцидент стоил должности министра юстиции Павелу Блажеку – близкому соратнику Фиалы.

Хотя математически правительственная коалиция Чехии имеет большинство в 104 голоса при минимально необходимых 101, некоторые депутаты STAN непублично допускали, что могут выйти из зала во время голосования за вотум доверия.

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