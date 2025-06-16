Соратниця Орбана запостила антиукраїнське відео з чоловіком у багажнику, опозиція обурена

В угорській опозиції обурилися відеороликом від соратниці угорського прем’єра Віктора Орбана, в якому розповідають, що вступ України у ЄС нібито загрожує поширенням контрабанди людських органів.

Про це повідомляє Telex, пише "Європейська правда".

Вихідними соратниця Орбана Александра Сенткіраї опублікувала у себе у Facebook короткий ролик, де на тлі зв’язаного чоловіка у багажнику розповідає про зростання загрози торгівлі людськими органами, торгівлі людьми та наркоторгівлі у разі вступу України у ЄС.

"Чоловік у багажнику" виявився співробітником офісу прем’єр-міністра Угорщини.

Депутат від опозиційної політсили Momentum Ференц Геленчер обурився роликом і заявив, що звернеться до поліції через вчинок Сенткіраї, оскільки поширення неправдивих фактів, які можуть порушити громадський спокій, поширення чуток і створення враження про ймовірність події, що загрожує громадській безпеці, є кримінальним злочином.

"Як може хтось бути настільки дурним, щоб так безпідставно накидатися на країну, де проживають угорці?", – написав він та попросив політикиню видалити відео.

Сенткіраї була речницею угорського прем’єра Віктора Орбана у 2020-2024 роках. У 2024 вона змагалася за посаду мера Будапешта від партії влади, але зняла кандидатуру на користь іншого технічного кандидата від Орбана.

Нагадаємо, в Угорщині триває консультативний "референдум" Орбана, в якому угорцям пропонують висловити думку щодо вступу України у ЄС. Віктор Орбан вже публічно проголосував проти.

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