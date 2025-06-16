Соратница Орбана опубликовала антиукраинское видео с мужчиной в багажнике, оппозиция возмущена

В венгерской оппозиции возмутились видеороликом соратницы венгерского премьера Виктора Орбана, в котором рассказывают, что вступление Украины в ЕС якобы угрожает распространением контрабанды человеческих органов.

Об этом сообщает Telex, пишет "Европейская правда".

На выходных соратница Орбана Александра Сенткирайи опубликовала у себя в Facebook короткий ролик, где на фоне связанного мужчины в багажнике рассказывает о росте угрозы торговли человеческими органами, торговли людьми и наркоторговли в случае вступления Украины в ЕС.

"Мужчина в багажнике" оказался сотрудником офиса премьер-министра Венгрии.

Депутат от оппозиционной политсилы Momentum Ференц Геленчер возмутился роликом и заявил, что обратится в полицию из-за поступка Сенткирайи, поскольку распространение ложных фактов, которые могут нарушить общественный порядок, распространение слухов и создание впечатления о вероятности события, угрожающего общественной безопасности, является уголовным преступлением.

"Как может кто-то быть настолько глупым, чтобы так безосновательно набрасываться на страну, где проживают венгры?", – написал он и попросил Сенткирайи удалить видео.

Сенткирайи была пресс-секретарем венгерского премьера Виктора Орбана в 2020-2024 годах. В 2024 году она боролась за пост мэра Будапешта от партии власти, но сняла свою кандидатуру в пользу другого технического кандидата от Орбана.

Напомним, в Венгрии продолжается консультативный "референдум" Орбана, в котором венграм предлагают высказать мнение о вступлении Украины в ЕС. Виктор Орбан уже публично проголосовал против.

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