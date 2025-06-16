Укр Рус Eng

Рада ЄС обговорює поступову відмову від російських енергоресурсів

Новини — Понеділок, 16 червня 2025, 13:35 — Марія Ємець

Рада ЄС з енергетичних питань обговорює поступову відмову від імпорту російських енергоносіїв, які все ще продовжують купувати країни-члени. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це на щоденному брифінгу Єврокомісії розповів заступник головного речника Стефан де Кеерсмакер. 

Речник нагадав, що 16 червня у Люксембурзі проходить засідання Ради ЄС з енергетичних питань. 

"Обговорення будуть стосуватися планів ЄС щодо поступової відмови від російських енергоресурсів, енергетичної безпеки і програми щодо ядерної енергетики, схваленої Єврокомісією", – розповів він. 

Нагадаємо, Єврокомісія презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто розкритикував цей план, заявивши про атаку на суверенітет Угорщини. Проти висловився і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

За даними ЗМІ, свої застереження мають також Франція і Бельгія – два найбільших покупці російського скрапленого природного газу (СПГ).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Енергетика Єврокомісія
Реклама: