Рада ЄС обговорює поступову відмову від російських енергоресурсів

Рада ЄС з енергетичних питань обговорює поступову відмову від імпорту російських енергоносіїв, які все ще продовжують купувати країни-члени.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на щоденному брифінгу Єврокомісії розповів заступник головного речника Стефан де Кеерсмакер.

Речник нагадав, що 16 червня у Люксембурзі проходить засідання Ради ЄС з енергетичних питань.

"Обговорення будуть стосуватися планів ЄС щодо поступової відмови від російських енергоресурсів, енергетичної безпеки і програми щодо ядерної енергетики, схваленої Єврокомісією", – розповів він.

Нагадаємо, Єврокомісія презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто розкритикував цей план, заявивши про атаку на суверенітет Угорщини. Проти висловився і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

За даними ЗМІ, свої застереження мають також Франція і Бельгія – два найбільших покупці російського скрапленого природного газу (СПГ).