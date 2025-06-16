Совет ЕС обсуждает постепенный отказ от российских энергоресурсов

Совет ЕС по энергетическим вопросам обсуждает постепенный отказ от импорта российских энергоносителей, которые все еще продолжают покупать страны-члены.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на ежедневном брифинге Еврокомиссии рассказал заместитель главного спикера Стефан де Кеерсмакер.

Представитель напомнил, что 16 июня в Люксембурге проходит заседание Совета ЕС по энергетическим вопросам.

"Обсуждения будут касаться планов ЕС по постепенному отказу от российских энергоресурсов, энергетической безопасности, а также программы по ядерной энергетике, одобренной Еврокомиссией", – рассказал он.

Напомним, Еврокомиссия представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто раскритиковал этот план, заявив об атаке на суверенитет Венгрии. Против высказался и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По данным СМИ, свои предостережения есть также у Франции и Бельгии – двух крупнейших покупателей российского сжиженного природного газа (СПГ).