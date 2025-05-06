Сійярто вибухнув через пропозицію ЄС відмовитись від російських енергоносіїв

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто очікувано розкритикував викладений Європейською комісією план поступової відмови від енергоносіїв з Росії, заявивши про атаку на суверенітет Угорщини.

Як повідомляє "Європейська правда", свою "екстрену реакцію" Сійярто опублікував на Facebook.

Глава МЗС Угорщини назвав заборону імпорту російських нафти й газу "штучною та ідеологічно вмотивованою", а також спрогнозував "серйозні проблеми" для частини європейських компаній і "значне зростання" цін на енергоносії в ЄС.

"Це рішення про те, що за безглузду і безмірну підтримку України, тобто ціну швидкого вступу України до Європейського Союзу і ціну поставок зброї, Європейська комісія хоче змусити сплатити країни, які проводять розумну політику, такі як Угорщина", – вважає Сійярто.

Він фактично заявив, що Будапешт не буде виконувати пропозицію Єврокомісії, додавши, що воно "серйозно порушує суверенітет європейських країн, зокрема Угорщини".

У вівторок Єврокомісія презентувала дорожню карту повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року, а також мінімізації імпорту російської нафти.

Угорщина і Словаччина – єдині країни ЄС, які покладаються на трубопровідні російський газ і нафту як основне джерело.

Раніше стало відомо, що Єврокомісія оцінює, чи може вона законодавчо заборонити компаніям ЄС підписувати нові контракти на постачання російського викопного палива.

Про те, як обривала енергетичні зв’язки з РФ Польща, читайте у статті Курс на енергетичну незалежність: як Польща відмовилась від російського газу.