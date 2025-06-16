У Чехії розслідують закупівлю неякісних військових позашляховиків Tatra

Військова поліція Чехії розпочала розслідування у звʼязку із закупівлями військових позашляхових ваговозів Tatra, які, як встановило слідство, не відповідають стандартам безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі iROZHLAS.

Розслідування стосується закупівлі військової техніки у компанії Tatra Trucks. Мажоритарним власником її автомобілебудівного заводу є компанія CSG, що належить зброяреві і нещодавно найбагатшому чеху Міхалу Стрнаду.

Слідчі підозрюють, що співробітники чеської армії приймають автомобілі Tatra гіршої якості, ніж вимагають чеські норми і стандарти НАТО. Таким чином вони ставлять під загрозу життя чеських солдатів.

Розслідування охоплює автомобілі T-815-7 у різних варіантах, придбані Міністерством оборони Чехії з 2015 року. Вважається, що під час перевірок інспектори Міністерства інколи пропускали техніку навіть у разі невідповідності технічним вимогам.

Приміром, у 2017 році під час контрольної перевірки евакуаційного автомобіля T-815-7V 8x8 фахівці розірвали трос лебідки під навантаженням менше 24 тонн, тоді як він мав витримати 25 тонн.

У Міноборони Чехії, однак, заперечують звинувачення у закупівлі техніки неналежної якості.

"Якщо працівники відповідного органу виявляють будь-які недоліки, вони не приймають обладнання. За нашою інформацією, у випадку з автомобілями Tatra нічого такого не сталося", – сказав iROZHLAS речник відомства Давид Шіма.

Представник концерну CSG, до якого належить компанія Tatra Trucks, також відкинув підозри у маніпуляціях із технікою, назвавши її "вигадкою з метою зашкодити репутації нашого автовиробника".

Міхал Стрнад, який володіє концерном CSG, став за підсумками 2024 року найбагатшою людиною у Чехії, оскільки попит на зброю зріс з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше Стрнад заявляв про наміри інвестувати "сотні мільйонів євро" у виробництво військової техніки та боєприпасів в Україні.