В Чехии расследуют закупку некачественных военных внедорожников Tatra

Военная полиция Чехии начала расследование в связи с закупками военных внедорожных грузовиков Tatra, которые, как установило следствие, не соответствуют стандартам безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале iROZHLAS.

Расследование касается закупки военной техники у компании Tatra Trucks. Мажоритарным владельцем ее автомобилестроительного завода является компания CSG, принадлежащая оружейнику и недавно самому богатому чеху Михалу Стрнаду.

Следователи подозревают, что сотрудники чешской армии принимают автомобили Tatra худшего качества, чем требуют чешские нормы и стандарты НАТО. Таким образом они ставят под угрозу жизнь чешских солдат.

Расследование охватывает автомобили T-815-7 в различных вариантах, приобретенные Министерством обороны Чехии с 2015 года. Считается, что во время проверок инспекторы Министерства иногда пропускали технику даже в случае несоответствия техническим требованиям.

Например, в 2017 году во время контрольной проверки эвакуационного автомобиля T-815-7V 8x8 специалисты разорвали трос лебедки под нагрузкой менее 24 тонн, тогда как он должен был выдержать 25 тонн.

В Минобороны Чехии, однако, отрицают обвинения в закупке техники ненадлежащего качества.

"Если работники соответствующего органа обнаруживают какие-либо недостатки, они не принимают оборудование. По нашей информации, в случае с автомобилями Tatra ничего такого не произошло", – сказал iROZHLAS представитель ведомства Давид Шима.

Представитель концерна CSG, которому принадлежит компания Tatra Trucks, также отверг подозрения в манипуляциях с техникой, назвав их "выдумкой с целью навредить репутации нашего автопроизводителя".

Михал Стрнад, владелец концерна CSG, стал по итогам 2024 года самым богатым человеком в Чехии, поскольку спрос на оружие вырос с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее Стрнад заявлял о намерениях инвестировать "сотни миллионов евро" в производство военной техники и боеприпасов в Украине.