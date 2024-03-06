Великий виробник зброї з Чехії хоче інвестувати "сотні мільйонів євро" в Україну

Чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), один із найбільших європейських виробників зброї, хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів для протидії повномасштабному вторгненню РФ.

Про це журналістам сказав власник і виконавчий директор CSG, мільярдер Міхал Стрнад, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

За словами Стрнада, чеська компаныя хотіла б інвестувати "сотні мільйонів євро" в Україну та вже веде переговори з українським державним концерном "Українська оборонна промисловість" про потенційне спільне підприємство.

В Україні CSG хоче виробляти артилерійські й танкові снаряди, а також важку техніку.

Стрнад розповів, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну його компанія збільшила виробництво великокаліберних боєприпасів на своїх заводах у Словаччині, Іспанії та Сербії в понад 10 разів.

"Нелегко керувати таким стрімким зростанням. Якби у нас була угода, ми б передали наші технології Україні. Таким чином, ми могли б використовувати їхні можливості і їхніх людей для нарощування виробництва артилерійських і танкових боєприпасів", – пояснив він.

Окрім боєприпасів, CSG виробляє військові та цивільні вантажівки Tatra, бронемашини та колісні самохідні гаубиці, а також модернізує танки Т-72 радянських часів для української армії. Уже зараз, щоб задовольнити попит, компанія будує нові виробничі цехи в Чехії.

Нагадаємо, Україна вже офіційно зареєструвала спільне підприємство німецького збройового концерну Rheinmetall та "Української оборонної промисловості" в жовтні 2023 року. У цьому році Rheinmetall AG планує побудувати свої перші бронемашини в Україні.

Крім того, чеська компанія Česká zbrojovka та "Українська оборонна промисловість" уклали угоду, яка дозволить Україні збирати гвинтівки стандарту НАТО.