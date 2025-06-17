Укр Рус Eng

ЗМІ: запуск переговорів про вступ з Україною та Молдовою у червні малоймовірний

Новини — Вівторок, 17 червня 2025, 11:45 — Марія Ємець

Ймовірність запуску переговорів про вступ України і Молдови до ЄС у червні 2025 року залишається незначною.

Про це з посиланням на свої джерела у Брюсселі повідомляє редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"На даний час виглядає малоймовірно, що перемовини про вступ з Україною і Молдовою можна буде відкрити у цьому місяці. Це великий удар, оскільки були сподівання, що це відбудеться у першій половині 2025 року", – пише Джозвяк. 

 

"ЄвроПравда" раніше дізналася, що у дипломатичних колах вірять у можливість розблокувати переговорний процес після завершення польського головування, тобто з липня. 

Через це ідею розриву пакета між Молдовою і Україною також поки відклали, сподіваючись на те, що угорський прем’єр Віктор Орбан зніме вето і потреба у цьому зникне.

Якщо ж під кінець літа з’ясується, що Орбан абсолютно не готовий на поступки, у ЄС можуть звернутися до "плану Б".

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на початку червня ще висловлювала оптимістичні очікування про те, що відкриття перших трьох переговорних кластерів можливе до кінця червня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Вступ до ЄС
Реклама: