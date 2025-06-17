СМИ: запуск переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой в июне маловероятен

Вероятность запуска переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС в июне 2025 года остается незначительной.

Об этом со ссылкой на свои источники в Брюсселе сообщает редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Сейчас выглядит маловероятным, что переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой можно будет открыть в этом месяце. Это большой удар, поскольку были надежды, что это произойдет в первой половине 2025 года", – пишет Джозвяк.

"ЕвроПравда" ранее узнала, что в дипломатических кругах верят в возможность разблокировать переговорный процесс после завершения польского председательства, то есть с июля.

Поэтому идею разрыва пакета между Молдовой и Украиной также пока отложили, надеясь на то, что венгерский премьер Виктор Орбан снимет вето и потребность в этом исчезнет.

Если же к концу лета выяснится, что Орбан абсолютно не готов на уступки, в ЕС могут обратиться к "плану Б".

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в начале июня еще высказывала оптимистические ожидания о том, что открытие первых трех переговорных кластеров возможно до конца июня.