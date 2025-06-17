ЄС оштрафував Грецію майже на 400 млн євро за зловживання аграрними фондами 

Європейська комісія ухвалила рішення оштрафувати Грецію на 392,2 мільйона євро через системні порушення у сфері управління сільськогосподарськими субсидіями ЄС у 2016–2023 роках.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Як зазначається, грецька сторона не забезпечила належного контролю за виплатами, допускаючи фінансування без достатніх перевірок або виїзних інспекцій.

Санкція стала наслідком масштабного скандалу з аграрним шахрайством, що нині розслідує Європейська прокуратура (EPPO).

Згідно з даними слідства, десятки громадян Греції отримували кошти за неіснуючі сільськогосподарські роботи або на ділянки, якими не володіли і які не орендували. Це позбавило справжніх фермерів належної їм фінансової підтримки.

У травні уряд Греції оголосив про ліквідацію агентства OPEKEPE – установи, відповідальної за розподіл аграрних субсидій і в центрі корупційного розслідування.

Головна прокурорка EPPO Лаура Ковеші, коментуючи справу в інтерв’ю виданню, запевнила, що слідство триватиме попри "атаки та залякування" щодо її команди.

За словами голови грецької опозиції Нікоса Андрулакіса, ця ситуація завдає нищівного удару по репутації країни в очах європейських інституцій.

"Очорнення нашої держави триває, а її довіра на європейській арені стрімко падає", – заявив він.

У 2023 році повідомлялось, що Європейська прокуратура розпочала розслідування щодо контракту на модернізацію системи сигналізації на грецьких поїздах та дистанційного керування після масштабної катастрофи, в якій загинули 57 людей.