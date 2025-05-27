Греція ліквідує держагентство, що фігурує в розслідуванні ЄС про шахрайство

Уряд Греції оголосив про закриття державного агентства OPEKEPE, проти якого Європейська прокуратура веде розслідування у справі про масштабне шахрайство з коштами ЄС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Європейська прокуратура нині веде десятки справ щодо розкрадання коштів ЄС, призначених на підтримку сільського господарства, за розподіл яких відповідало агентство OPEKEPE.

Слідство вважає, що грецькі громадяни отримували від OPEKEPE кошти пасовища, які їм насправді не належали, або за сільськогосподарські роботи, яких вони ніколи не виконували, чим позбавили справжніх фермерів грошей, на які вони мали право.

OPEKEPE перебуває під слідством прокуратури ЄС із вересня 2024 року через недотримання стандартів діяльності і ризикує втратити дозвіл на розподіл коштів ЄС у липні.

Минулого тижня співробітники OPEKEPE чинили фізичний опір представникам Європейської прокуратури, які прийшли до агентства для слідчих дій. Це змусило уряд Греції оголосити про звільнення голови агентства за відмову співпрацювати з розслідуванням.

Тепер грецький уряд заявив, що розподіл коштів ЄС на підтримку фермерів буде здійснюватись через Незалежний орган з державних доходів, а OPEKEPE буде ліквідований до другої половини 2026 року.

"Після спроб модернізувати OPEKEPE зсередини, які не дали очікуваних результатів, уряд у співпраці з європейськими органами влади... рішуче налаштований вирішити цю проблему раз і назавжди", – йдеться в заяві.

У 2023 році повідомлялось, що Європейська прокуратура розпочала розслідування щодо контракту на модернізацію системи сигналізації на грецьких поїздах та дистанційного керування після масштабної катастрофи, в якій загинули 57 людей.