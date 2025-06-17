ЗМІ: наступного тижня Єврорада може схвалити продовження санкцій проти РФ

На засіданні Європейської ради наступного тижня можуть ухвалити рішення про продовження всіх санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Про це в Х повідомляє редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

У вівторок, 17 червня, Джозвяк заявив про високу ймовірність того, що на засіданні Європейської ради наступного тижня буде ухвалено рішення про продовження всіх санкцій ЄС проти Росії.

Він зазначив, що офіційне продовження відбудеться в липні.

"Угорщина розглядає можливість не підтримати це рішення", – додав він.

Нагадаємо, зараз ЄС готує 18-й пакет санкцій проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну. У проєкт увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Водночас стало відомо, що ЄС не буде самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту, оскільки цю ініціативу, швидше за все, не підтримає "Група семи".

Європейська комісія запропонувала додати до проєкту 18-го пакета санкцій додаткові заходи проти Білорусі та санкції щодо програмного забезпечення, яке використовують російські банки.