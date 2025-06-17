СМИ: на следующей неделе Евросовет может одобрить продление санкций против РФ

На заседании Европейского совета на следующей неделе могут принять решение о продлении всех санкций Европейского Союза против России.

Об этом в Х сообщает редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 17 июня, Джозвяк заявил о высокой вероятности того, что на заседании Европейского совета на следующей неделе будет принято решение о продлении всех санкций ЕС против России.

Он отметил, что официальное продление состоится в июле.

"Венгрия рассматривает возможность не поддержать это решение", – добавил он.

Напомним, сейчас ЕС готовит 18-й пакет санкций против России за ее полномасштабное вторжение в Украину. В проект вошло предложение снижения верхней границы цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

В то же время стало известно, что ЕС не будет самостоятельно снижать максимальную цену на российскую нефть, поскольку эту инициативу, скорее всего, не поддержит "Группа семи".

Европейская комиссия предложила добавить к проекту 18-го пакета санкций дополнительные меры против Беларуси и санкции в отношении программного обеспечения, которое используют российские банки.