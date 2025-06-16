Єврокомісія до кінця тижня внесе правки до 18-го пакета санкцій, зокрема про Білорусь

Європейська комісія запропонувала додати до проєкту 18-го пакета санкцій проти РФ додаткові заходи проти Білорусі та санкції щодо програмного забезпечення, яке використовують російські банки – відповідний оновлений проєкт буде готовий до кінця тижня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили на умовах анонімності кілька дипломатів ключових держав ЄС, обізнаних з перебігом засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) 16 червня.

За словами співрозмовника "ЄвроПравди", 16 червня Єврокомісія представила деякі цільові поправки до 18-го пакета санкцій, "що пов'язані переважно з програмним забезпеченням у сфері фінансових послуг, а також деякі заходи, пов'язані з Білоруссю.

"Також будуть розроблені інші поправки. Вони будуть представлені Coreper ще цього тижня", – додало джерело.

Інший дипломат уточнив, що держави-члени також запропонували додати до 18-го пакета санкцій проти РФ подальше посилення заходів для обмеження потенційного обходу санкцій, санкції щодо діяльності російських компаній на ринку криптовалют, а також обмеження пересування російських дипломатів у ЄС.

"Coreper повернеться до обговорення 18-го пакета пізніше цього тижня. Відчувається, що держави-члени знаходяться недалеко від компромісу. Проте, все ще залишається величезний обсяг роботи, особливо на технічному рівні – тому навряд чи санкції будуть затверджені цього тижня", – додав він.

Коментуючи позицію Угорщини та Словаччини, які погрожували блокувати 18-й пакет санкцій проти Росії, поки не буде вирішене питання наслідків відмови від постачання в ЄС російського газу та інших енергоресурсів, дипломатичний співрозмовник "ЄвроПравди" лише повідомив, що "багато держав-членів порушували питання забезпечення енергоресурсами".

Як відомо, у проєкт 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже заявляла, що рішення про зниження цінової стелі для російської нафти мусить прийматися спільно з партнерами з G7 і буде обговорюватися на найближчому саміті "Групи семи" в Канаді.

Водночас стало відомо, що ЄС не буде самостійно знижувати максимальну ціну на російську нафту, оскільки цю ініціативу, швидше за все, не підтримає "Група семи".